Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

Блогера Алексея Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, защита блогера не располагает данными о его местонахождении в настоящее время. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«Мы находились у СИЗО с начала дня. Сейчас нам сказали, что его увезли из изолятора. Куда и зачем, не говорят. Где он находится, пока не знаем», — рассказал адвокат в беседе с ТАСС.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Навального этапировали из СИЗО-1 ФСИН РФ «Матросская Тишина». В исправительной колонии он должен провести 2,5 года.

Позже, 28 февраля, стало известно, что блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный в 3,5 года колонии общего режима по делу компании «Ив Роше». Причиной стали многократные нарушения испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным.

17 февраля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в качестве обеспечительной меры призвал Москву немедленно освободить блогера из-под стражи.

В свою очередь в Минюсте России исключили возможность освобождения блогера, которого осудили по делу «Ив Роше», отметив, что это станет грубым вмешательством в работу российских судов.