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В Москве задержали поставщиков незаконной табачной продукции

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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали четырех москвичей, которые незаконно торговали табаком. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что у задержанных изъято 30 тыс. упаковок табачной продукции без акцизных марок на 3 млн рублей. Кроме того, по версии следствия, обвиняемые входили в специальную группу, где в течение трех лет занимались преступной деятельностью по продаже немаркированных сигарет и табачных стиков.

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Участникам уже предъявлено обвинение в преступлении по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ»).

«Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в заявлении ведомства.

По версии МВД РФ, обвиняемые поставляли в Москву продукцию, которая предназначалась для продажи за рубежом, а также через магазины беспошлинной торговли (duty free).

18 февраля сотрудники ФСБ пресекли торговлю контрафактными сигаретами на рынке в центре Санкт-Петербурга, в ходе операции изъято 125 тыс. блоков табачных изделий на сумму более 100 млн рублей.

10 марта аналитический центр НАФИ опубликовал прогноз, согласно которому доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян, вызванного коронакризисом.

Подчеркивалось, что прямые потери экономики из-за продажи контрафактных сигарет в 2021 году превысят 130 млрд рублей, а в 2022 составят 282–339 млрд рублей.

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