Росавиация сравнила число уволенных в пандемию пилотов в России и за рубежом

В России за прошлый год число авиапилотов сократилось только на 200 человек, с 14,8 тыс. до 14,6 тыс. Об этом заявил на коллегии Росавиации глава ведомства Александр Нерадько в пятницу, 12 марта.

В то же время в мире число пилотов снизилось примерно на 50 тыс. — с около 400 тыс. до 350 тыс. человек.



Нерадько отметил, что из-за пандемии коронавируса перевозки пассажиров в 2020 году упали на 46%, с 128,13 млн до 69 млн человек.

При коммерческих перевозках в России в минувшем году никто не погиб. Годом ранее число жертв составило 40, а в 2018-м погибли 83 человека.

Глава Росавиации добавил, что бюджетные субсидии со стороны ведомства в прошлом году составили 59 млрд рублей.

Он добавил, что ежегодная потребность в коммерческих пилотах у авиакомпаний России составляет 900 человек. Но подготавливают пилотов в условиях хронического бюджетного недофинансирования, подчеркнул Нерадько.

Весной 2020 года в связи с резким сокращением числа авиаперевозок и почти полным прекращением гражданского авиасообщения на фоне пандемии правительство России постановило выделить из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей для поддержки авиакомпаний.

На поддержку российских аэропортов выделили 10,9 млрд рублей. О предоставлении этой суммы президента России Владимира Путина попросил глава Минтранса Евгений Дитрих.

В декабре меру продлили. В настоящее время власти рассматривают возможность предоставления авиакомпаниям второго транша субсидий.

В ноябре Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) и Международная федерация транспортных рабочих (ITF) сообщили, что падение спроса на авиаперевозки на фоне пандемии может привести к сокращению до 4,8 млн работников авиаотрасли. Эксперты Air Transport Action Group указывали, что около 4,8 млн работников этой отрасли могут потерять работу.