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Один человек погиб в результате ДТП с бетономешалкой в Подмосковье

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ДТП с участием трех автомобилей произошла на трассе А107 (Московское малое кольцо) в Московской области, один человек погиб. Об этом сообщили в пятницу, 12 марта, в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Авария произошла на 18-м км автодороги. «Водитель грузовой бетономешалки не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на две легковые машины: Volkswagen и Peugeot. Водитель бетономешалки погиб, также травмы получили два человека в одной из легковушек», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в этот же день заместитель главы ГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов сообщил, что почти половина российских водителей, опрошенных Госавтоинспекцией, отвлекаются во время езды на гаджеты.

Он отметил, что штрафы за использование телефона за рулем демонстрируют свою эффективность в качестве меры профилактики ДТП, поэтому увеличивать размер штрафа нет необходимости, пишет РИАМО.

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