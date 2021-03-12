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Минздрав Азербайджана одобрил применение вакцины «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Азербайджана одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации населения страны. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе азербайджанского Минздрава.

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«Вакцина уже зарегистрирована более чем в 50 странах и доказала свою высокую эффективность против коронавирусной инфекции», — напомнили там.

Ранее в этот же день министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что «Спутник V» защищает от британского штамма COVID-19 не менее эффективно, чем от обычного.

10 марта российская вакцина была зарегистрирована для применения на территории Марокко, Кении и Иордании.

Днем ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) сообщило, что изучит соответствие «Спутника V» обычным стандартам ЕС. Решение по вакцине будет основано только на научных данных.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Согласно информации, опубликованной в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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