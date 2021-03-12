Медики рассказали о способах пережить погодные аномалии

Чтобы свести к минимуму воздействие перепадов температур и давления, нужно следить за температурным режимом, употреблять достаточный объем воды и при необходимости обращаться к врачу. Об этом 12 марта рассказали опрошенные медики.

Весной, как указали специалисты, важно следить за прогнозом погоды, чтобы правильно одеваться.

«Одеться нужно разумно, чтобы не была шея голая, чтобы была достаточно теплая шапка, обувь была теплая, но и не кутаться сильно в множество слоев. Когда человек недостаточно комфортно одет, это всегда ведет к спазму капилляров, а это приводит к увеличению сопротивления к оттоку крови. У человека может возрасти артериальное давление», — цитирует URA.RU сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога Владимира Хорошева.

Кроме того, медики рекомендуют не забывать о приемах лекарств и советуют обращаться к врачу при недомоганиях.

Член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин также напомнил о важности водного баланса.

Ранее, 28 февраля, Хорошев заявил, что перепады давления и температуры воздуха тяжело переносят не только метеозависимые люди, в группе риска также дети, пожилые люди и женщины в менопаузе.

Медик отметил, что дети до шести лет могут страдать от погодных изменений из-за того, что у них еще не стабилизировалась система терморегуляции организма. У женщин в период менопаузы также нарушается терморегуляция.

Проблемы из-за перемен погоды могут испытывать люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, связанных с работой сердца. По словам врача, если не следить за давлением во время скачков температуры, это может привести к инсульту.