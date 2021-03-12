Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Интернет
Google объяснила ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Авто
В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями
Экономика
В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод
Общество
Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести
Общество
Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе
Общество
ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
Общество
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Медики рассказали о способах пережить погодные аномалии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чтобы свести к минимуму воздействие перепадов температур и давления, нужно следить за температурным режимом, употреблять достаточный объем воды и при необходимости обращаться к врачу. Об этом 12 марта рассказали опрошенные медики.

Стихийные перемены: ученые советуют россиянам не ждать «нормальной» погоды
Москву продолжат накрывать затяжные ливни

Весной, как указали специалисты, важно следить за прогнозом погоды, чтобы правильно одеваться.

«Одеться нужно разумно, чтобы не была шея голая, чтобы была достаточно теплая шапка, обувь была теплая, но и не кутаться сильно в множество слоев. Когда человек недостаточно комфортно одет, это всегда ведет к спазму капилляров, а это приводит к увеличению сопротивления к оттоку крови. У человека может возрасти артериальное давление», — цитирует URA.RU сердечно-сосудистого хирурга, кардиолога Владимира Хорошева.

Кроме того, медики рекомендуют не забывать о приемах лекарств и советуют обращаться к врачу при недомоганиях.

Член Европейского общества кардиологов Ярослав Ашихмин также напомнил о важности водного баланса.

Ранее, 28 февраля, Хорошев заявил, что перепады давления и температуры воздуха тяжело переносят не только метеозависимые люди, в группе риска также дети, пожилые люди и женщины в менопаузе.

Медик отметил, что дети до шести лет могут страдать от погодных изменений из-за того, что у них еще не стабилизировалась система терморегуляции организма. У женщин в период менопаузы также нарушается терморегуляция.

Проблемы из-за перемен погоды могут испытывать люди старше 60 лет, а также те, кто страдает от хронических заболеваний, связанных с работой сердца. По словам врача, если не следить за давлением во время скачков температуры, это может привести к инсульту.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021