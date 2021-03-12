Роберт Дауни-младший и Адам Сэндлер номинированы на «Золотую малину»

Фильмы «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» и «365 дней» номинированы на антипремию «Золотая малина» в категории «Худший фильм года», а актеры Адам Сэндлер и Роберт Дауни-младший представлены в категории «Худший актер года».

Согласно номинациям, объявленным на YouTube-канале премии, в этом году на звание худшего фильма года по результатам киносезона также представлены ленты «Остров фантазий», «Абсолютное доказательство» и «Мьюзик», сообщает «Газета.ру».

В числе номинантов за худшее актерское исполнение на премию претендуют помимо Сэндлера («Хэллоуин Хьюби») и Дауни-младшего («Удивительное путешествие доктора Дулиттла») Микеле Морроне («365 дней»), Дэвид Спейд («Не та девушка») и Майк Линделл («Абсолютное доказательство»).

«Худшей актрисой» рискуют стать Энн Хэтэуэй («Последнее, чего он хотел»), Лорен Лапкус («Не та девушка»), Кэти Холмс («Кукла 2: Брамс»), Анна Мария Сиклуцка («365 дней»), Кейт Хадсон («Мьюзик»).

В 2019 году тогдашний президент США Дoнaльд Трaмп удостоился двух aнтипрeмий «Золотая малина».

«Золотая малина» — ежегодная американская премия, присуждаемая за антидостижения в области кино. В частности, за режиссуру, сценарии, актерскую игру, худшую картину года. Премия состоится 24 апреля, а через два дня пройдет «Оскар».