Не менее 30% американцев оказались не готовы прививаться от COVID-19

Сделать прививку от коронавируса не готовы по меньшей мере 30% американцев. Такие данные следуют из опроса, проведенного радиостанцией NPR, программой PBS NewsHour и социологической фирмой Marist.

В исследовании, результаты которого были опубликованы в пятницу, 12 марта, приняли участие более 1,2 тыс. совершеннолетних граждан США. Опрос проводился с 3 по 8 марта.

Согласились привиться 45% респондентов, а еще 22% сообщили, что уже получили вакцину.

При этом мужчины-республиканцы выразили большую неготовность вакцинироваться, нежели демократы. Так, среди сторонников республиканской партии нежелание делать прививку высказали 49%, а демократической — всего 6%.

В конце февраля американский президент Джозеф Байден продлил в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что «крайне важно продолжать бороться и реагировать на COVID-19 с задействованием всех возможностей федерального правительства».

В начале марта пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что страна не планирует делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не будут привиты. Однако позднее в тот же день Байден сообщил об обсуждении вопроса отправки американских вакцин от COVID-19 в Мексику с президентом страны Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

2 марта американский лидер выразил надежду на возвращение страны к жизни, которая была до пандемии коронавируса, весной 2022 года.