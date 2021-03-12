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В Госдуме начали проработку закона об ответственности IT-компаний в РФ

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Поправки, обязывающие иностранные IT-компании открывать свои представительства в России и соблюдать требования российского законодательства, находятся в стадии разработки. Об этом 12 марта сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

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«В России будет принято законодательство, над которым мы сейчас работаем. Оно обяжет иностранные технологические компании, интернет-ресурсы <...> создавать на территории нашей страны представительства, филиалы», — сказал Хинштейн в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Также разрабатываются поправки, которые потребуют от этих компаний соблюдать ряд требований и условий. В ближайшее время эти предложения будут окончательно сформированы и направлены на согласование, добавил Хинштейн.

Ранее, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработки мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора.

Она подчеркнула, что зарубежные интернет-компании игнорируют российское законодательство. При этом, указала спикер, они зарабатывают на России «огромные деньги», но не платят налоги в бюджет страны.

В феврале РКН предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России, а также предусмотреть возможности административной ответственности за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей.

В Роскомнадзоре предупредили, что если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении противоправного контента, такие ресурсы могут быть заблокированы.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

К противозаконным относятся материалы c информацией, содержащая инструкции по изготовлению и использованию наркотиков и неуважение к власти и государству, призывы к массовым беспорядкам и суициду, детская порнография.

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