В Госдуме начали проработку закона об ответственности IT-компаний в РФ

Поправки, обязывающие иностранные IT-компании открывать свои представительства в России и соблюдать требования российского законодательства, находятся в стадии разработки. Об этом 12 марта сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«В России будет принято законодательство, над которым мы сейчас работаем. Оно обяжет иностранные технологические компании, интернет-ресурсы <...> создавать на территории нашей страны представительства, филиалы», — сказал Хинштейн в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Также разрабатываются поправки, которые потребуют от этих компаний соблюдать ряд требований и условий. В ближайшее время эти предложения будут окончательно сформированы и направлены на согласование, добавил Хинштейн.

Ранее, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости разработки мер, которые заставят зарубежных IT-гигантов выполнять требования Роскомнадзора.

Она подчеркнула, что зарубежные интернет-компании игнорируют российское законодательство. При этом, указала спикер, они зарабатывают на России «огромные деньги», но не платят налоги в бюджет страны.

В феврале РКН предложил обязать иностранные IT-компании открывать представительства в России, а также предусмотреть возможности административной ответственности за нарушение закона о саморегулировании социальных сетей.

В Роскомнадзоре предупредили, что если западные соцсети не будут исполнять требования российских властей об удалении противоправного контента, такие ресурсы могут быть заблокированы.

С 1 февраля вступил в силу закон, согласно которому социальные сети обязаны блокировать размещенный пользователями так называемый нежелательный контент, а также материалы, содержащие мат.

К противозаконным относятся материалы c информацией, содержащая инструкции по изготовлению и использованию наркотиков и неуважение к власти и государству, призывы к массовым беспорядкам и суициду, детская порнография.