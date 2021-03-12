Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Интернет
Google объяснила ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Авто
В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями
Экономика
В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод
Общество
Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести
Общество
Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе
Общество
ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
Общество
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Второе дело возбудили по факту убийства косуль в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще одно уголовное дело возбудили по факту жестокого убийства косуль в Екатериновском районе Саратовской области. Трех животных насмерть задавили снегоходами.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуре, дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Ранее дело завели по статье «Незаконная охота».

Три туши косуль егеря обнаружили 27 февраля у села Киселевка. Браконьеров удалось задержать. Выяснилось, что мужчины на снегоходах догнали убегающих животных и переехали их. У всех трех косуль были механические травмы задних частей тела, что указывало на то, что на них наехали на снегоходах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021