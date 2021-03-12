Второе дело возбудили по факту убийства косуль в Саратовской области

Еще одно уголовное дело возбудили по факту жестокого убийства косуль в Екатериновском районе Саратовской области. Трех животных насмерть задавили снегоходами.

Как рассказали ИА «Взгляд-инфо» в Саратовской межрайонной природоохранной прокуратуре, дело возбуждено по статье «Жестокое обращение с животными». Ранее дело завели по статье «Незаконная охота».

Три туши косуль егеря обнаружили 27 февраля у села Киселевка. Браконьеров удалось задержать. Выяснилось, что мужчины на снегоходах догнали убегающих животных и переехали их. У всех трех косуль были механические травмы задних частей тела, что указывало на то, что на них наехали на снегоходах.