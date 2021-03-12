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В Белоруссии количество случаев COVID-19 превысило 300 тыс.

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В Белоруссии количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 300 146. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает агентство БелТА со ссылкой на минздрав республики.

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За сутки в стране было выявлено 1186 новых случаев заболевания COVID-19.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории республики умерли 2078 пациентов.

Всего с начала пандемии в Белоруссии выздоровели 290 865 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что в республике выявили несколько случаев инфицирования британским штаммом коронавируса, передает RT.

В тот же день врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, какими способами диагностируют различные мутации COVID-19.

Он отметил, что специалисты в основном применяют метод полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме реального времени, а также антигенные тесты. Однако тесты используются реже. По словам врача, для клинической диагностики и лечения конкретного пациента определение штамма не имеет значения.

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