В Новой Зеландии вид кузнечика назвали в честь премьера страны

Профессор эволюционной экологии Стивен Тревик из новозеландского Университета Мэсси назвал новый вид гигантского нелетающего кузнечика в честь премьер-министра страны Джасинды Ардерн. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает The Guardian.

«Новый вид насекомого был назван Hemiandrus jacinda за его красный окрас, похожий на характерный цвет Лейбористской партии», — отмечает издание.

По словам Тревика, кузнечик имеет «впечатляющий вид». Кроме того, в пресс-службе правительства Новой Зеландии заявили, что Ардерн с честью приняла подобный «подарок». Ее именем ранее были названы жук, лишайник и муравей в Саудовской Аравии.

Кузнечик впервые был описан в журнале Zootaxa в тот же день как «сравнительно большой и длинноногий». Сообщается, что Hemiandrus jacinda, как и все члены данной группы насекомых, делает норы в земле, из которых он выходит, чтобы охотиться ночью.

Джасинда Ардерн является новозеландским политиком, а также руководителем Лейбористской партии, которая, в свою очередь, занимает центральное левое движение политсил в стране. Ардерн занимает пост премьер-министра Новой Зеландии с 26 октября 2017 года.

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