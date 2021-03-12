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В Минэнерго прокомментировали подорожание бензина в начале марта

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Рост стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС в первую неделю марта связан с общим изменением индекса потребительских цен (ИПЦ) с начала года, колебаниями оптовых цен внутреннего рынка на фоне сезонного роста спроса на топливо. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго, которое поступило в «Известия» в пятницу, 12 марта.

Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд

Кроме того, текущее изменение цен нефтепродуктов в рознице связано с частично возросшим на фоне заморозков спросом на основные виды топлива.

В настоящее время ведомство мониторит ситуацию на рынке АЗС и принимает меры, чтобы сохранить увеличение цены бензина и дизеля на автозаправках на близком к инфляции уровне.

Министерство напоминает, что для сохранения стабильного снабжения конечных потребителей, а также для поддержания объемов биржевых торгов правительство России уже дало рекомендации нефтекомпаниям по увеличению загрузки НПЗ нефтяным сырьем и производству моторного топлива «для полного удовлетворения растущего спроса внутреннего рынка и наращиванию запасов к маю 2021 г.».

Отмечается, что этому в том числе поспособствует «договоренность о наращивании добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+».

В свою очередь, нефтегазовые компании уже держат поставки топлива на рынок на высоком уровне. Свой положительный эффект на рынок для поддержания объемов реализации моторного топлива на бирже, а также снижения ценового давления в ближайшее время продемонстрируют принятые изменения в совместный приказ Минэнерго и ФАС по увеличению минимальной величины продаваемых на бирже бензинов до уровня 11% и дизельного топлива до 7,5%.

Экономическую эффективность нефтепереработки и реализацию топлива на АЗС поддержат решением правительства по корректировке параметров специального демпферного механизма.

Ранее 12 марта стало известно, что цена бензина марки «Регуляр-92» (Аи-92) на торгах в этот день выросла до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум мая 2018 года. В ходе пятничных торгов в стоимость бензина Аи-92 увеличилась на 1,71%. С начала года его цена возросла на 12,33%.

В мае 2018-го он стоит максимум 55,43 тыс. рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже выросла в эту пятницу до 35,3 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 9 марта исторический максимум. Тогда он стоил не более 35,24 тыс. рублей за тонну.

Кроме того, «Известия» писали, что российские власти согласились на предложение нефтяных компаний пересмотреть механизм демпфера цен на бензин. Механизм помогал в течение нескольких лет стабилизировать ситуацию на рынке топлива в стране, но из-за обвала нефтяных котировок и снижения потребления оказался накладным для нефтяных корпораций.

Новый механизм, привязанный к уровню реальной инфляции, должен повысить расходы государства, позволить «улучшить экономику производства бензина» и тем самым стабилизировать цены в более долгосрочной перспективе.

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