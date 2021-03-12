Opel вывела на тесты хетчбэк Astra нового поколения

Немецкая компания Opel приступила к тестам хетчбэка Astra нового поколения. Автомобиль проходит испытания на европейских дорогах общего пользования. Об этом 12 марта сообщает Motor1.

В основе автомобиля новой генерации лежит глобальная модульная платформа EMP2 (Efficient Modular Platform2), на которой также базируются модели Peugeot 3008, Peugeot 5008 и Citroen C5 Aircross.

Новый хетчбэк Astra получит фирменный элемент Opel Vizor, характерный для всех новых моделей Opel: он объединяет в единое целое решетку радиатора, фары и фирменную эмблему Opel.

Отмечается, что хетчбэк оснастят новыми гибридными силовыми агрегатами. Кроме того, в Европе модель можно будет заказать с мощным 296-сильным агрегатом.

Производство машин наладят на головном заводе компании в немецком Рюссельсхайме.

2 марта сообщалось, что Opel начинает принимать заказы на новый грузовой фургон Combo Cargo российской сборки. Стоимость модели составляет от 1 229 000 рублей до 1 379 000 рублей.