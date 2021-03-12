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Роспотребнадзор назвал возможную причину инфекции у школьников в Барнауле

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Кишечная инфекция, вероятно, вызванная вирусом, диагностирована у учащихся школы № 128 в Барнауле, сообщили ТАСС в пятницу, 12 марта, в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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«Предварительно установлено, что заболеваемость не связана с пищевым отравлением и является кишечной инфекцией, предположительно, вирусной этиологии», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, сотрудники Роспотребнадзора уже проверили соблюдение санитарно-эпидемического режима на пищеблоке. Выяснилось, что оборудование находится в исправном состоянии, запрещенных блюд в питании детей не выявлено.

Кроме того, специалисты взяли смывы в пищеблоке и столовой школы, суточные пробы продукции на бактериальные и вирусные кишечные инфекции.

Проводится исследование биоматериала от учащихся, которые отсутствовали 11 марта на занятиях в связи с кишечной инфекцией.

Ранее в пятницу сообщалось, что Роспотребнадзор проводит проверку в барнаульской школе после того, как двое ее учеников заболели инфекционным гастроэнтеритом. Саму школу закрыли на два дня.

Ранее в региональном министерстве образования сообщили, что в школе не было массового отравления детей. В учебном учреждении нарушений не нашли. Есть информация, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам», сказали в ведомстве.

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