Канцлер Австрии раскритиковал распределение вакцин от COVID-19 в странах ЕС

Вакцины от коронавируса распределяются между странами-членами Евросоюза не пропорционально численности их населения, так как некоторые страны заключили тайные контракты с фармацевтическими компаниями. С таким заявлением выступил на брифинге в пятницу, 12 марта, канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договоренности с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю», — цитирует Курца Die Presse.

Канцлер считает совершенно очевидным, что некоторые страны получили слишком мало вакцин, а другие — отчетливо больше.

Из-за такого подхода, как предупредил Курц, Болгария и Латвия могут столкнуться с недостаточным количеством препаратов. Также он отметил, что некоторые страны могут завершить вакцинацию уже в мае, а другие — только в конце лета или осенью.

Курц подчеркнул, что такая практика «не соответствует духу Евросоюза» и ее необходимо предотвратить. При этом канцлер настаивает на том, что нужно выяснить подробности договоренностей координационного совета с фармкомпаниями. В частности, установить, кто подписывал договоры.

Ранее в этот же день агентство Reuters сообщило о том, что компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины от COVID-19 в страны Европейского союза в I квартале на 25% — с 40 млн до 30 млн доз.

Уточняется, это составляет треть контрактных обязательств компании, а дефицит препаратов нанесет еще один удар по планам ЕС по вакцинации, которым мешали неоднократные задержки с поставками вакцины и их медленное распространение в некоторых странах.

Накануне компания AstraZeneca в ответ на то, что власти ряда европейских стран решили приостановить использование вакцины из-за случаев образования тромбов у сделавших прививку пациентов, сделала заявление, в котором подчеркнула, что ее препарат от COVID-19 по итогам клинических испытаний показал хорошую переносимость у пациентов.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало странам ЕС продолжить использование вакцины, указывая на то, что расследование случаев тромбоэмболических осложнений продолжается и пока нет никаких доказательств, что именно вакцинация их вызвала.