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Журналиста немецкого информагентства DPA задержали в Мьянме

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Польский журналист Роберт Бочага, работающий в DPA, задержан силами безопасности в Мьянме, в городе Таунджи, штат Шан. Об этом сообщается в пятницу, 12 марта, на сайте немецкого информационного агентства.

«Задержание и очевидное жестокое обращение с Робертом Бочагой нас глубоко потрясли. Мы очень тревожимся за нашего коллегу», — приводятся на сайте слова главного редактора издания Свена Гезмана.

Он также заключил, что данное событие является «неприемлемой атакой» на свободу слова.

Утверждается, что 30-летнего репортера задержали в четверг, 11 марта. Продолжительно, он подвергся избиению со стороны лиц в военной форме. На данный момент контакта с задержанным нет.

11 марта сообщалось, что силы безопасности Мьянмы открыли стрельбу во время протестов в Янгоне. Полиция арестовала не менее 200 протестующих.

4 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что за время военного переворота в Мьянме погибли не менее 54 человек.

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Протесты в стране продолжаются с 1 февраля, когда там произошел военный переворот, в ходе которого государственную власть передали в руки главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, генерала Мин Аунг Хлайна. Президент страны Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи были задержаны. Этот шаг был предпринят после нескольких дней эскалации напряженности между правительством и военными, не признавшими итоги ноябрьских выборов в стране.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам.

Протесты привели к кровопролитию в разных частях страны. В ООН осудили применение оружия против демонстрантов, которое привело к человеческим жертвам. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к возвращению власти гражданскому правительству.

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