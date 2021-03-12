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Роскомнадзор пока не дождался реакции Twitter на замедление трафика

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Роскомнадзор (РКН) готов к диалогу с социальной сетью Twitter, но представители компании пока на контакт с ведомством не выходили. Об этом 12 марта заявил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Евгений Зайцев.

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«Мы готовы к диалогу, знаем всех ответственных лиц Twitter, и они нас знают. Есть претензии, связанные с распространением противоправного контента», — сказал Зайцев, выступая на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех».

По его словам, Twitter не выполнил законные требования российских властей, поэтому РКН принял предусмотренные законом меры.

«Но наши претензии остаются без ответа, никто на нас не выходил, на наши вопросы ответов нет», — отметил Зайцев. Он подчеркнул, что все свои встречные претензии Twitter может оспорить в российском суде.

«Мы готовы к любому диалогу, лишь бы он был», — добавил представитель Роскомнадзора.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если соцсеть не начнет выполнять требования российских законов. Ведомство направило более 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении противоправных публикаций и ссылок, которые так и не были выполнены.

В этот же день Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в интернете в связи с замедлением работы сервисов на территории РФ.

11 марта заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин назвал абсурдным заявление о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете. Также он заявил, что федеральная служба готова вести диалог с руководством сервиса микроблогов, но на контакт компания не идет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, но будут принимать меры, чтобы вынудить площадки исполнять российские законы.

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