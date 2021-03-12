Google объяснил ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину» из-за того, что год назад зафиксировал в нем сцены насилия. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе российского офиса корпорации Google, в которую входит видеохостинг, в пятницу, 12 марта.

«На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия — изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что видео можно посмотреть на YouTube, но на нем выставлено ограничение по возрасту, «так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей».

Ранее в пятницу об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, заявил сам Кондрашов.

При попытке открыть видео на странице видеосервиса пользователи видели сообщение, что в киноленте есть материалы, которые «могут напугать или шокировать».

Автор кинокартины назвал ограничение просмотра фильма актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней.

Нынешнюю блокировку Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения Крыма с Россией, количество просмотров фильма существенно возрастет.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление Twitter — выводы для всех» назвала ограничение доступа к этой кинокартине политическим давлением со стороны платформы. Она добавила, что фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и планирует «вернуть» регион. Москва неоднократно заявляла, что референдум состоялся с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.