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ЕС намерен расширить санкции за нарушение прав человека

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Евросоюз в кратчайшие сроки примет решение о включении новых фигурантов в список санкций за нарушение прав человека. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

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«Санкции, принятые 2 марта, были первыми, но не последними в рамках глобального режима за нарушения в области прав человека. Совет ЕС работает над включением новых фигурантов в рамках этого режима санкций, которые будут утверждены так скоро, как это возможно», — заявил собеседник агентства.

При этом он не привел подробности о новом списке.

Накануне источник в делегации одной из европейских стран в Совете Евросоюза сообщил, что послы 27 стран — членов ЕС согласовали новые санкции, в том числе против ряда россиян за якобы нарушение прав человека.

Уточнялось, что уже в новый черный список войдут физлица из разных стран, включая КНР, Ливию и Россию.

По данным другого источника, новые рестрикции затронут якобы нарушения прав человека в Крыму.

Режим санкций за нарушения прав человека Совет ЕС утвердил в начале декабря 2020 года. Он предполагает, что все активы нарушителей в европейских банках подлежат заморозке, резиденты ЕС не будут иметь права предоставлять этим лицам никаких финансовых услуг.

Впервые в рамках нового механизма Евросоюз ввел санкции в начале марта текущего года. Ограничения были применены к России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, которому 2 февраля Симоновский суд столицы постановил отменить условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. Решение было принято из-за многочисленных нарушений испытательного срока блогером.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 марта заявляла, что Москва даст соразмерный ответ на последние антироссийские санкции ЕС. В тот же день вышло интервью главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в котором он заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что, введя санкции, ЕС показал свою сплоченность в намерении решительно и жестко продвигать и защищать свои ценности и интересы.

При этом по итогам своего визита в Киев и встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Мишель, отвечая на вопрос о возможности санкций ЕС против Москвы из-за якобы нарушения прав человека, заявил, что именно потому и важна была его встреча с Зеленским. По его словам, сторонам необходимо скооперировать свои действия и принять некоторые «важные решения».

При этом 19 февраля глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ведомство готовит документы для обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России якобы из-за нарушений прав человека в Крыму.

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