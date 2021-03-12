Во Франции задержали угрожавшего учителю убийством школьника
Во французском Меце полицейские задержали вооруженного ножом ученика одного из лицеев, угрожавшего учителю убийством. Об этом 12 марта сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что школьник сам обратился в полицию и заявил о намерении убить учителя. После этого подростка задержали.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что инцидент не имеет под собой террористических или религиозных аспектов. Речь идет о споре между преподавателем и учеником.
Ранее, 2 марта, в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф (штат Арканзас) произошла стрельба, в результате нападения погиб 15-летний школьник.
По информации правоохранителей, стрелок был задержан, он прятался за находящимся по соседству от школы домом. Его описывают как 15-летнего темнокожего учащегося этого же учебного заведения. Официальные обвинения ему не предъявлены, мотивы нападения выясняются.