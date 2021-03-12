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Во Франции задержали угрожавшего учителю убийством школьника

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Во французском Меце полицейские задержали вооруженного ножом ученика одного из лицеев, угрожавшего учителю убийством. Об этом 12 марта сообщил телеканал BFMTV.

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Отмечается, что школьник сам обратился в полицию и заявил о намерении убить учителя. После этого подростка задержали.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что инцидент не имеет под собой террористических или религиозных аспектов. Речь идет о споре между преподавателем и учеником.

Ранее, 2 марта, в средней школе Уотсон Чапел американского города Пайн-Блафф (штат Арканзас) произошла стрельба, в результате нападения погиб 15-летний школьник.

По информации правоохранителей, стрелок был задержан, он прятался за находящимся по соседству от школы домом. Его описывают как 15-летнего темнокожего учащегося этого же учебного заведения. Официальные обвинения ему не предъявлены, мотивы нападения выясняются.

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