Таксисты Сыктывкара расскажут властям о проблемных местах на дорогах

Таксисты в Сыктывкаре предложили свою помощь местным властям в решении вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. Соответствующее обращение в адрес главы администрации Натальи Хозяиновой направило РОО «Сообщество водителей такси Республики Коми».

В нем, в частности, говорится о том, что водители проезжают каждый день сотни километров по городу. Они видят проблемные точки в инфраструктуре и понимают, как улучшить дорожную ситуацию.

Авторы обращения предлагают включить таксистов в состав комиссии по обеспечению безопасности дородного движения, чтобы у них была возможность вносить свои предложения в обсуждаемые комиссией вопросы, пишет ИА «Комиинформ».