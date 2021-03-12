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Центра развития культуры с концертным залом построят в Глазове

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В Глазове (Республика Удмуртия) начали разработку проектно-сметной документации Центра развития культуры с концертным залом. Многофункциональное учреждение возведут в рамках реализации национального проекта «Культура» на пустыре в районе улиц Толстого и Карла Маркса.

«Запуск стройки культурного объекта запланирован на 2022 год, окончание — в 2023 году. Мы также планируем синхронизировать строительные работы с благоустройством парковой набережной города на территории, ограниченной левым берегом Чепцы и ул. Толстого и ул. К. Маркса», — пишет мэр Глазова Сергей Коновалов в своих соцсетях, передает udm-info.ru.

В селе Пугачево в Удмуртии откроют центр национальных культур, который призван гармонизировать межнациональные отношения. В его задачи входит укрепление сотрудничества с национально-культурными центрами (удмуртским, марийским, армянским, татарским). Запланированы творческие встречи, фестивали, конкурсы, праздники, мастер-классы, выставки, семинары и совещания.

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