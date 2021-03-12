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Эксперт оценила решение Турции ввести электронные анкеты для въезжающих

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Введение электронных анкет для въезжающих в Турцию — это мера послабления для туристов, чтобы упростить правила въезда, рассказала «Известиям» основатель туристического агентства Полина Гербер 12 марта. Это позволит сделать отдых в Турции более доступным и привлечь максимальное количество отдыхающих, полагает эксперт.

Накануне сообщалось, что все пассажиры самолетов, прибывающих в Турцию, в том числе граждане страны, с 15 марта обязаны за 72 часа до прилета заполнить электронную анкету, без которой им откажут в перевозке. До этого времени пассажиры заполняли бумажные анкеты, которые им выдавали на борту самолета.

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«Туристический сезон в Турции планирует быть мощным. На данный момент власти хотят возобновить сезон и вернуть себе то, что недополучили в условиях пандемии. Все развлечения в Турции уже открыты. Туристам доступен не только отдых вида «отель-пляж», но и другие виды развлечений. С апреля обещают снять все ограничения, чтобы туристический сезон прошел максимально комфортно», — сказала Полина Гербер.

Сооснователь и CEO Level.Travel Дмитрий Малютин заявил, что 43% туристов компании в марте выбрали для отдыха именно турецкие курорты. Для сравнения, российские курорты выбирают 34% туристов.

«Средний чек на туры в Турцию в марте составил 77 015 рублей. Минимальная стоимость тура на двоих в марте на семь дней сейчас составляет 20 тыc. рублей. В сумму входит перелет туда-обратно из Москвы, проживание в отеле 4 звезды с завтраками, трансфер и страховка», — сказал Малютин.

По его словам, март отличное время для отдыха в Турции, потому что погода уже достаточно теплая, а туры во многие пятизвездочные отели можно купить за полцены.

Ранее, 10 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова принимать российских туристов с учетом всех необходимых мер безопасности.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 10 марта напомнил, что во многих государствах, где традиционно отдыхают россияне, складывается непростая ситуация с коронавирусом, и выразил надежду, что вакцинация от COVID-19 в России пойдет более быстрыми темпами.

4 марта Ассоциация туроператоров России сообщила, что после снятия ограничений спрос на туры в Турцию вырос. По данным экспертов, цены в большинстве турецких отелей летом текущего года сохранятся на уровне цен прошлого года.

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