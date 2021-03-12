Школу в Барнауле закрыли из-за заражения детей гастроэнтеритом

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в школе №128 в Барнауле после того, как двое ее учеников заболели инфекционным гастроэнтеритом. Саму школу закрыли на два дня.

Как пишет altapress.ru со ссылкой на ведомство, 11 марта к ним поступили извещения о двух случаях заболевания острой кишечной инфекцией. Заболели учащиеся 10 и 11 классов. Сейчас устанавливается количество отсутствующих на занятии школьников и причины их отсутствия.

Кроме того, специалисты взяли для лабораторных исследований пробы воды, продуктов, смывы с поверхностей и биоматериал у сотрудников столовой.

Руководство учебного заведения обязано провести противоэпидемические мероприятия. В дни приостановки учебного процесса, 12 и 13 марта, в школе проведут заключительную дезинфекцию и установят причины заболевания.

Ранее в региональном министерстве образования сообщили, что в школе не было массового отравления детей. В учебном учреждении нарушений не нашли. Есть информация, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам», сказали в ведомстве.