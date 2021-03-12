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Мэр Киева заявил о рекордном числе пациентов с COVID-19 в больницах

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В больницах Киева на данный момент находятся больше пациентов с COVID-19, чем когда-либо за все время пандемии. Об этом сообщил в пятницу, 12 марта, мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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«Как видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в больницах столицы — наибольшее количество больных с коронавирусом с начала пандемии. Особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это тревожная тенденция», — привели слова Кличко на сайте Киевской государственного городской администрации.

По его словам, в стационарах медицинских учреждений находятся на лечении 2548 пациентов с COVID-19, из них 1689 находятся в тяжелом состоянии, а кислородную поддержку получают 1978 человек, на аппаратах ИВЛ — 38 человек. Мэр Киева добавил, что заполненность коек на данный момент 57%.

Ранее, 9 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в стране. В тот день на Украине выявили 3261 случай заболевания. Он отметил, что наибольшее число случаев зарегистрировано в Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

До этого, 6 марта, в пресс-службе кабинета министров Украины сообщили, что Киев перешел в оранжевую зону карантина из-за роста заболеваемости COVID-19. А Черновицкая, Закарпатская, Житомирская и Ивано-Франковская области перешли в красную зону карантина.

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса. Он напомнил о дефиците вакцин во всем мире и призвал украинцев к сознательности и соблюдению противоэпидемических мер.

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