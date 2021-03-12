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Песков не подтвердил, что Путин огласит послание Федеральному собранию 7-8 апреля

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Даты послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока не определены, заявил в пятницу, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Нет, не могу <...> Никаких дат пока не определено», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, может ли он подтвердить, что послание Путина пройдет 7–8 апреля.

Песков добавил, что пока не может рассказать, как «этот механизм будет выглядеть и к чему готовиться». Всё будет зависеть от эпидемиологического режима, который будет наблюдаться на момент события, подчеркнул он.

«Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятия, выступать лично», — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что послание президента пройдет 7–8 апреля.

11 марта Путин сообщил, что подготовка к ежегодному посланию Федеральному собранию уже началась.

В тот же день Песков заявил, что оглашение президентом России послания, как ожидается, пройдет в очном формате. При этом дата мероприятия не была объявлена. Представитель Кремля добавил, что как только сроки будут известны — их озвучат.

При этом 11 февраля в Госдуме рассказали «Известиям», что рассчитывают услышать в послании президента о возможном решении вопроса индексации пенсий работающих пенсионеров. Как заявили депутаты, это резонансный вопрос, с которым может разобраться только президент.

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