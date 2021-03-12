В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод

Российский производитель строительных материалов и систем «Технониколь» завершил строительство завода по производству минеральной изоляции в Польше. Предприятие стало первым крупным российским производственным активом, построенным с нуля за последние 20 лет в Евросоюзе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на управляющего партнера и совладельца корпорации Сергея Колесникова в пятницу, 12 марта.

Предприятие собираются запустить уже в этом месяце.

На заводе планируется выпускать 1,3 млн куб. м готовой продукции в год. Его предполагаемый оборот в 2021–2022 годах составит €25–30 млн, к 2023 году ожидается рост до €45 млн.

Объем частных инвестиций в проект составляет €65 млн.

Продукцию компании, произведенную в Польше, будут поставлять в страны Центральной Европы.

Колесников рассказал, что новый актив в течении 2–3 лет позволит компании стать первым российским предприятием в числе трех крупнейших производителей минеральной изоляции в Польше. К 2025 году оно «вполне может занять» около 20% рынка, что обеспечит лидирующие позиции в целом в Европе с учетом других активов корпорации.

«При этом долю экспорта от производства планируем довести до 50%. Ключевыми странами поставок теплоизоляции станут Германия, Австрия и Швейцария, Чехия, Словакия и Венгрия», — сказал совладелец «Технониколь».

Кроме того, компания начала реализовывать второй проект в Польше — завод по производству ПВХ-мембран, это гидроизоляционные материалы, применяющиеся в промышленном и гражданском строительстве плоских кровель, гидроизоляции фундаментов и других направлениях. Планируется, что объем инвестиций в проект дополнительно составит €30 млн. Строительство должны закончить в 2023 году. Производственные мощности корпорации в этой стране по данному направлению, как ожидается, составят в среднем 20 млн кв. м. с ежегодным оборотом в €60 млн.

«Европа является неотъемлемой частью нашего стратегического развития», — добавил предприниматель.

По его словам, в России достигли максимума в плане производственных мощностей компании. Только за последние пять лет запустили в стране 10 заводов в шести регионах. Количество созданных рабочих мест — более 6 тыс. Сумма выплаченных налогов государству превысила 33 млрд рублей.

К 2025 году объем инвестиций в российскую промышленность составит 47 млрд рублей. В вязи с этим вектор развития переориентирован, в частности, на страны Европы.

«Более того, ориентация на зарубежные рынки со времен кризиса 2014 года позволяет российской части нашего бизнеса и всем сотрудникам чувствовать себя уверенно даже в сложных экономических обстоятельствах», — отметил Колесников.

Общий объем инвестиций корпорации в производственные мощности в Польше до 2025 года составит около €100 млн.

В сообщении на сайте посольства России в Польше отмечается, что после резкого сокращения двустороннего товарооборота в результате антироссийских санкций, введенных в 2014 году Брюсселем против Москвы, и ответных шагов российской стороны, в конце 2016 года «началось постепенное восстановление объемов российско-польской торговли». Оно продолжалось на протяжении 2017–2018 годов. Однако в 2019 году в торговых отношениях двух стран вновь была зафиксирована отрицательная динамика.

По данным ФТС России, в 2019 году товарооборот между Россией и Польшей составил $17,5 млрд, сократившись на 19,4% по сравнению с предыдущим голом. В первые четыре месяца 2020-го двусторонний товарооборот сохранял отрицательную динамику, снизившись на 13% по сравнению с тем же периодом предшествующего года.

Отмечается, что российский экспорт в Польшу на 79,6% состоит из энергоносителей. Ведущее место экспорта Варшавы в Россию занимают продукция машиностроения и химпром.

В 2019-м доля Польши в российском внешнеторговом обороте составила 2,6% (11-е место среди всех торговых партнеров России). Россия занимает третье место в импорте Варшавы — после Германии и Китая, а также седьмое место — в ее экспорте.