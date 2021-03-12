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Захарова предостерегла Украину от силового сценария в Донбассе

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Москва предостерегает Киев от любых действий, направленных на дальнейшую эскалацию конфликта в Донбассе и реализацию силового сценария. Об этом 12 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Россия призывает Украину отказаться от создания новых документов и договоренностей и начать выполнять обязательства по Минским соглашениям.

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«Хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИДа подчеркнула, что власти Украины пытаются прикрыть свое бездействие обвинениями в адрес России.

«Отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе», — добавила дипломат.

Днем ранее в Кремле выразили обеспокоенность повысившимся уровнем напряженности на линии соприкосновения в Донбассе.

10 марта управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики сообщило о подавлении огневых точек украинских силовиков.

О начале боя между военнослужащими вооруженных сил Украины и Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) стало известно в этот же день. В ЛНР указали, что за сутки украинские военные нарушали режим прекращения огня четыре раза и обстреливали ЛНР из минометов. Ответным огнем ополченцам удалось подавить огневые точки силовиков.

3 марта военнослужащие ДНР получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Отмечалось, что подобные меры в ДНР приняли, так как Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия. В Донбассе восприняли это как неспособность и нежелание мирного урегулирования ситуации.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признать итоги госпереворота на Украине. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва не раз отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с осени 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Но и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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