На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29
На украинском аэродроме в Васильково истребитель МиГ-29 получил повреждения из-за столкновения с автомобилем. Об этом сообщает интернет-портал «Обозреватель».
По информации издания, 11 марта военный инженер на легковом автомобиле Volkswagen Touran выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части и врезался в хвостовую часть истребителя, когда тот буксировали на стоянку.
«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель, исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи войсковой части, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил ушибы грудной клетки и лица.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Инженера не задерживали.
Ранее, в январе, сообщалось, что житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт.
Он закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство. Кроме того, мужчина дважды пытался протаранить шлагбаум, после чего и был задержан.