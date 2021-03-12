На украинском аэродроме автомобиль врезался в МиГ-29

На украинском аэродроме в Васильково истребитель МиГ-29 получил повреждения из-за столкновения с автомобилем. Об этом сообщает интернет-портал «Обозреватель».

По информации издания, 11 марта военный инженер на легковом автомобиле Volkswagen Touran выехал на рулежную дорожку аэродрома воинской части и врезался в хвостовую часть истребителя, когда тот буксировали на стоянку.

«В результате столкновения произошло возгорание самолета, которое было локализовано и ликвидировано пожарными. ДТП привело к повреждениям двигателя самолета и других агрегатов боевой машины», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель, исполняющий обязанности инженера второй эскадрильи войсковой части, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил ушибы грудной клетки и лица.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Инженера не задерживали.

Ранее, в январе, сообщалось, что житель Запорожья на автомобиле пытался прорваться в Крым через контрольно-пропускной пункт.

Он закрылся в машине и не давал пограничникам возможности осмотреть транспортное средство. Кроме того, мужчина дважды пытался протаранить шлагбаум, после чего и был задержан.