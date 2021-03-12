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Суд рассмотрит протоколы РКН в отношении Twitter 2 апреля

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Мировой участок судьи Таганского района Москвы рассмотрит 2 апреля три протокола Роскомнадзора (РКН) о нарушениях корпорации Twitter на территории России. Эта информация следует из материалов суда, опубликованных в пятницу, 12 марта.

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В картотеке суда говорится, что все три протокола, которые ранее составил Роскомнадзор, будет рассматривать мировой судья Тимур Вахрамеев. Документы поступили в инстанцию еще 3 марта.

В среду, 10 марта, о направлении протоколов в суд сообщал Роскомнадзор. Выявленные нарушения касались игнорирования требования регулятора удалить противоправную информацию. Все три протокола составлены по статье 13.41 КоАП РФ.

В РКН подчеркнули, что эта статья предусматривает штраф до 4 млн рублей, «если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации». В случае повторного нарушения сумма штрафа «увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании».

За неудаление информации с призывами к экстремизму, контентом с детской порнографией, а также содержащей способы, методы изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 млн рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

О направлении протоколов в суд ведомство сообщило после объявления о замедлении трафика Twitter в России. Причиной стало игнорирование соцсетью требования регулятора об удалении противоправного контента.

Как подчеркивал в беседе с «Известиями» замглавы РКН Вадим Субботин, с 2017 года таких материалов накопилось свыше 3 тыс. Также игнорирование требований регулятора может повлечь за собой блокировку сервиса в стране, отмечал он.

В свою очередь, Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в интернете в связи с замедлением работы сервисов компании на территории РФ.

Субботин назвал абсурдным заявление платформы о якобы ограничении общественного диалога в Рунете. Он подчеркнул, что федеральная служба готова к диалогу с руководством социальной сети, но компания не идет на контакт.

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