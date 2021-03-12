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Акционер «Спартака» подал иск к футбольному клубу на 88,3 млн рублей

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Акционерное общество «Капитальные активы» подало иск к московскому футбольному клубу «Спартак» на сумму 88,3 млн рублей. Соответствующее заявление опубликовано в картотеке Арбитражного суда Москвы.

В деле в качестве третьих лиц заявлены первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын и вице-президент компании Леонид Федун, который владеет «Спартаком».

Отмечается, что заявление зарегистрировано 11 марта. Подробности требований не сообщаются.

24 февраля стало известно, что товарные знаки обанкротившегося краснодарского футбольного клуба «Кубань» были выставлены на продажу в ходе конкурсного производства.

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