Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести

С помощью камер видеонаблюдения, установленных в московском метро, с сентября 2020 года удалось найти 100 человек, числившихся пропавшими. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Умные» камеры в метро помогают вернуться домой тем, кого, казалось бы, уже нет шансов найти. С сентября видеонаблюдение обнаружило 100 человек пропавших без вести, 26 из них — дети. Никто не должен оставаться один в большом городе», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день сообщалось, в России обнаружились свыше 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с уязвимостью — у них оказались открытые IP-адреса, что делает их доступными для киберпреступников.

Некоторые камеры находятся на объектах инфраструктуры и промышленных предприятиях.

Как рассказали эксперты, через IP-адреса таких камер мошенники могут проникнуть в сети компаний и предприятий. Также устройства можно использовать для организации нелегальной системы видеонаблюдения. Наличие подобного рода камеры в банке грозит утечками информации кредитных карт и паспортов клиентов. Установка таких устройств дома ставит под угрозу частную жизнь.

10 марта сообщалось, что хакеры получили доступ к 150 тыс. камер по всему миру. Злоумышленники взломали систему видеонаблюдения Verkada, которая установлена на множестве предприятий и в ряде американских госучреждений.