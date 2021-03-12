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Почти 80 жильцов сгоревшего в Анапе дома будут размещены в санаториях

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Власти Анапы приняли решение временно разместить в санаториях почти 80 жильцов сгоревшего в городе мансардного дома. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Твит о помощи: при пожаре в жилом доме погибли восемь человек
Жертвами возгорания в квартире на 2 этаже стали жильцы верхних этажей

«Три анапских предприятия санаторно-курортного комплекса готовы к приему людей. В настоящее время заявки на расселение оставили 78 человек, 24 из них дети. Работа по оказанию всей необходимой помощи людям продолжается», — уточнили местные власти.

Отмечается, что мэр Анапы Василий Швец ввел локальные режим ЧС в связи с происшествием и потому пострадавшие смогут получить единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

О пожаре в восьмиэтажном жилом доме на Лазурной улице в Анапе стало известно в пятницу в 4:19 мск. Возгорание произошло на мансардном этаже дома. Сообщалось, что он полностью поврежден пожаром. Пострадали 24 квартиры.

Из дома были эвакуированы 300 жильцов. Информация о пострадавших не поступала. К ликвидации возгорания были привлечены 130 человек и 34 единицы техники, в том числе от МЧС России 95 человек и 23 единицы техники.

Пожар локализовали в 8:50 мск на площади 3150 кв. м, а спустя час в региональном главке МЧС заявили о ликвидации открытого горения. Полностью справиться огнем удалось в 12:20 мск.

Как отметили в администрации города, в настоящий момент на месте происшествия спасатели забирают завалы и проливают тлеющие очаги. Представители коммунальных служб проверяют инженерные сети здания и обходят квартиры.

«Специалистам пожарной лаборатории ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предстоит провести работу по выявлению очага возгорания и причин его возникновения», — отметили в пресс-службе.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил держать ситуацию на контроле мэру города Василию Швецу и пообещал помочь нуждающимся с временным расселением. Эвакуированных направили во временные пункты размещения, для расселения подготовили гостиницу.

Прокуратура Краснодарского края, в свою очередь, организовала проверку по факту пожара.

«Со слов пострадавших, одной из причин пожара могла явиться незаконная перепланировка одним из жильцов части своей квартиры под сауну, откуда и пошло возгорание», — добавили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что дом был введен в эксплуатацию в 2008 году. В ходе проверки прокуратура установит точные причины произошедшего, а также оценит оперативность работы спасательных и пожарных служб.

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