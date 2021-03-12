Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе

Массовое отравление детей в барнаульской школе № 128 не подтвердилось, управление Роспотребнадзора не обнаружило в учреждении нарушений. Об этом сообщили 12 марта в региональном министерстве образования.

«Никакого факта отравления нет, информация недостоверна. Есть факт, что 16 ребят из 1738 обучающихся в этой школе обращались за медицинской помощью по разным обстоятельствам», — заявили «РИА Новости» в ведомстве.

В минобразования также отметили, что все ученики, которые не присутствовали в этот день на занятиях, будут обследованы.

Отмечается, что Роспотребнадзор провел обследование пищеблока и нарушений не обнаружил. 12 и 13 марта в целях профилактики школа не работает, для того чтобы продезинфицировать все помещения, а в понедельник, 15 марта, очные занятия возобновятся.

«Ситуация находится под контролем министерства образования и науки Алтайского края», — добавили в минобразования.

11 марта в мэрии Барнаула заявили, что признаки отравления обнаружены у примерно 140 учеников школы №128. Позже краевые власти уточнили, что 140 — это число отсутствующих учащихся в учреждении по разным причинам, а признаки отравления наблюдаются только у 10 детей.