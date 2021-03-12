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Новый скейт-парк откроют в Благовещенске на следующей неделе

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В парке Дружбы в Благовещенске завершается создание нового скейт-парка. Его открытие состоится на следующей неделе, сообщает 12 марта Амурская Служба Новостей.

Площадку обустраивают рядом с «Китайской стеной» со стороны Новотроицкого шоссе. Она будет включать стрит-зону, имитирующую городскую среду, а также флэт-зону с оборудованием для тренировок начинающих спортсменов, рассказала директор «Общественно-культурного центра» Надежда Багрова.

По ее словам, работы по созданию скейт-парка начались в прошлом году. Сейчас специалисты заканчивают установку специализированного оборудования, заказанного еще зимой.

Площадка для скейтбординга в парке Дружбы станет второй в Благовещенске. Первая находится на территории Общественно-культурного центра. Ее открыли в 2019 году.

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