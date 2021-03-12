В России обнаружили тысячи камер наблюдения с опасной уязвимостью

В России обнаружились свыше 6,3 тыс. камер видеонаблюдения с уязвимостью — у них оказались открытые IP-адреса, что делает их доступными для киберпреступников. Об этом 12 марта сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании Avast.

Некоторые камеры находятся на объектах критической инфраструктуры и промышленных предприятиях.

«К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля либо пароль к ним установлен по умолчанию», — отметили в Avast.

Как рассказали опрошенные «Коммерсантом» эксперты, через IP-адреса таких камер мошенники могут проникнуть в сети компаний и предприятий. Также устройства можно использовать для организации нелегальной системы видеонаблюдения. Наличие подобного рода камеры в банке грозит утечками информации кредитных карт и паспортов клиентов. Установка таких устройств дома ставит под угрозу частную жизнь, пишет «Газета.ру».

Компания Avast ссылается на сведения поисковой системы Shodan.io, которая занимается отслеживанием уязвимых IP-адреса. По ее данным, Россия занимает пятое место по количеству уязвимых камер видеонаблюдения. Также РФ занимает третье место в мире по числу установленных камер видеонаблюдения.

10 марта сообщалось, что хакеры получили доступ к 150 тыс. камер по всему миру. Злоумышленники взломали систему видеонаблюдения Verkada, которая установлена на множестве предприятий и в ряде американских госучреждений.