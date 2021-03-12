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Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

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Угроза распространения птичьего гриппа среди населения России не является значительной, но на может вырасти только в том случае, если вирус будет передаваться от человека к человеку. Об этом 12 марта заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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Он подчеркнула, что пока птичий грипп не передается между людьми.

«Заболевших всего несколько человек, и эта инфекция не передавалась от человека к человеку, на сегодняшний день эта угроза, я бы сказал, что незначительна», — цитирует Вознесенского «РИА Новости».

Также Вознесенский отметил, что в случае возникновения необходимости вакцину от птичьего гриппа в России смогут разработать в течении полугода. Эксперт отметил, что препарат будет зарегистрирован по упрощенному сценарию, так как вакцина давно известна и каждый год переделывается специалистами.

«У нас уже существует четко разработанный алгоритм, как эту вакцину в течение буквально 5-6 месяцев довести до потребителя. Потому что вакцину от гриппа мы каждый год переделываем заново», — добавил Вознесенский.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что птичий грипп, возможно, мутирует и будет передаваться от человека к человеку.

Заражение птичьим гриппом было зафиксировано на птицефабрике на юге России в декабре прошлого года: при первых признаках эпидемии среди поголовья на фабрике провели положенные мероприятия по защите птиц и людей. Работников предприятия обследовали врачи.

Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики. Позже Попова заявила, что Россия передала во Всемирную организацию здравоохранения данные о случаях заражения новым возбудителем гриппа птиц A(H5N8).

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