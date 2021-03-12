Ротонду на набережной в Волгограде снова отремонтируют

Один из главных символов Центральной набережной Волгограда ждут восстановительные работы. На знаменитой ротонде, которую реконструировали меньше трёх лет назад, успела отвалиться штукатурка. Ремонт начнётся после наступления тепла.

На выполненные ранее работы продолжает действовать гарантия, и ещё в декабре 2020 года специалисты зафиксировали на ротонде отслоение штукатурки. Компанию-подрядчика в короткие сроки уведомили об этом, подчеркнув, что необходимо проведение повторного ремонта. Об этом сообщает ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Организация выявит причины, по которым штукатурка стала осыпаться, и проведет восстановительные работы.

В центре Волгограда планируется создать новое экологическое пространство, над проектом начали работать сотрудники центра компетенций ВЯЗ. Речь идет о территории на улице Чуйкова, которая тянется вдоль набережной от улицы 7-й Гвардейской до Пражской. Сейчас там пустырь. Проект благоустройства будет обсуждаться с горожанами. Они смогут поделиться своими идеями онлайн.