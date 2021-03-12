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Аксенов назвал заявление Киева о «трех китах» провокацией

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«Три кита», выдвинутые МИД Украины в качестве основы стратегии по возвращению контроля над Крымом, являются фикцией, но за ней вполне может стоять реальная провокация. Такое мнение в пятницу, 12 марта, высказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов.

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«Все три кита — бумажные. Киев из года в год говорит об очередных «исторических» планах по возвращению Крыма, но в реальности все происходит с точностью до наоборот: полуостров за семь лет полностью интегрировался в Россию во всех смыслах и избавился от остатков инфраструктурной зависимости от Украины», — указал Аксенов.

По его словам, у Киева для осуществления реальных действий нет ни возможностей, ни юридических оснований, ни «морального права».

Вместе с тем глава Крыма добавил, что указанные стратегии Украины могут скрывать реальные провокации киевских политиков с целью пропаганды и предоставления отчета западным кураторам.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил,что действия Киева по возвращению Крыма в состав Украины будут определены тремя направлениями, которые он назвал «китами». Под «китами» Кулеба подразумевает утвержденную 12 марта «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма», совместные усилия участников «Крымской платформы», а также восстановление полного суверенитета Украины над Крымом.

11 марта депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что работа Украины по возвращению региона — это сизифов труд. Так он прокомментировал заявление председателя комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсона, который накануне пообещал, что страна поможет Украине «вернуть» Крым.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец, в свою очередь, подчеркнул, что план Киева по Крыму, состоящий из «трех китов», ждет фиаско.

Ранее, 10 марта, первый заместитель постпреда РФ при Совбезе ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия проведет неформальное заседание организации по теме Крыма 17 марта. Участие в заседании примут представители полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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