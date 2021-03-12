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Песков высказался об участии детей в политической рекламе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге в пятницу, 12 марта, появление детей в политической рекламе.

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Журналист, задавший соответствующий вопрос, напомнил, что ранее глава государства Владимир Путин призвал не использовать в политических целях детей.

«Ничего в этих словах президента не изменилось, эта позиция остается, здесь ничего не изменилось, действительно президент об этом говорил. Для всех в целом президент говорил о нежелательности использования детских образов», — объяснил Песков.

Ранее, 4 марта, Путин во время встречи с волонтерами движения «Мы вместе» раскритиковал тех, кто использует детей для достижения своих политических целей. Он также осудил широкое распространение призывов к незаконным акциям и суициду в интернете. Президент России отметил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен моральным законам.

Путин на расширенном заседании коллегии МВД России 3 марта призвал реагировать на втягивание детей в незаконные акции. Он подчеркнул, что, «несмотря на хладнокровное использование детей для достижения своих собственных эгоистических «хорьковых» целей», некоторые россияне должны не забывать, что это дети, поэтому «работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья».

В Кремле отметили, что президент, говоря о «хорьковых интересах» людей, имел в виду тех граждан, которые «призывают детей выходить на улицу, нарушая законы».

24 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, заявил, что считает недопустимым использование детей в политических целях.

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