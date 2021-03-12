В Кремле заявили о планах создавать условия для внутренних инвестиций

Государство собирается создавать благоприятные условия для внутренних инвестиций бизнеса, так как только таким образом и можно привлекать эти инвестиции. Об этом 12 марта на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков добавил, что сейчас существует целый ряд инструментов, однако не все из них эффективны.

«По мнению правительства, наоборот, часть (инструментов. — Ред) показывает свою результативность. Бизнес говорит о различных инструментах, связанных с налогообложением. Вы видели реакцию Минфина. Бизнес говорит о хеджировании рисков. Вы тоже видели реакцию правительства», — сказал пресс-секретарь.

Дмитрий Песков уточнил, что сейчас идет процесс формирования поручений по результатам совещания о мерах по повышению инвестиционной активности. Власть и бизнес планируют сохранять диалог и дальше.

Также Песков отметил важность действий Центробанка РФ в поддержании стабильности.

«Центральный банк является мегарегулятором. Вы знаете, что макростабильность в России — этот тот факт, который абсолютно является неоспоримым, никем не оспаривается в мире. Российская макростабильность является тем фактором, который получает наивысшую оценку среди мировых финансистов, вот как можно ответить на этот вопрос», — сказал Дмитрий Песков.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил о свободе российского бизнеса в принятии инвестиционных решений, но указал, что «лучше в дом, здесь спокойнее».

В ходе совещания глава государства заявил, что у властей нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес. При этом он подчеркнул, что главное, чтобы развитие шло на пользу россиянам и не в ущерб людям.

Кроме того, президент заявил о необходимости системно поддерживать инвестиционные проекты российского бизнеса для того, чтобы к 2030 году годовой объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос не меньше чем на 70% в реальном выражении по сравнению с 2020 годом.

Путин отметил, что риски инвестиций в российскую экономику серьезно снизились благодаря целенаправленной экономической политике. По его словам, стране удалось избежать провала инвестиционной активности. При этом он подчеркнул, что задачей властей является превращение инвестиционной среды в более предсказуемую и стабильную.