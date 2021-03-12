Сильный шторм ожидают в Иркутской области в выходные

В некоторых районах Иркутской области в ближайшие выходные ожидаются метели и усиление ветра. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным Иркутского гидрометцентра, в субботу, 13 марта, в западных и северных районах региона прогнозируется усиление западного, юго-западного ветра до 15–20 м/с, а также снег и метели.

В воскресенье ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15–20 м/с, в западных, центральных и южных районах местами до 22–27 м/с. На территорию придут осадки в виде снега, возможно возникновение метелей.

«Сотрудники МЧС России напоминают жителям и гостям Приангарья о необходимости соблюдения мер личной безопасности при неблагоприятных погодных условиях», — говорится в сообщении спасателей.

12 марта в региональном МЧС также рассказали о начале таяния льда на водоемах Иркутской области. Причиной является повышение температуры воздуха. На озере Байкал фиксируются многочисленные разрывы.

Днем ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей ряда российских регионов в ближайшие дни ожидает похолодание, осадки и другие проявления непогоды.