ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

Банк России работает над тем, чтобы обязать банки ограничить дистанционный доступ к счетам своих клиентов по их просьбе. Об этом заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям на площадке Ассоциации российских банков.

По его словам, мера не поможет значительно снизить число хищений, но серьезно затруднит возможность мошенников влиять на клиента. Для внедрения такого сервиса банки должны иметь «определенные технические доработки», а также изменить маркетинговую политику.



«Эта работа ведется, сейчас временные границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей», — приводит РБК слова Сычева.

Представитель Центробанка заявил РБК, что инициатива прорабатывается, она должна распространяться на всех клиентов. Он отметил, что «технологически такой функционал уже реализован у ряда банков». Мера действует, если клиента кредитной организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников.

Представитель ВТБ заявил агентству, что уже предоставляет своим клиентам возможность выбора такой меры при необходимости. В «Новикомбанке» и банке «Зенит» поддержали инициативу регулятора.

В свою очередь директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов счел необходимым соблюдение баланса между клиентским опытом и уровнем безопасности. По его словам, «любые жесткие ограничения и усиление уровня безопасности» могут вести к ухудшению уровня клиентского сервиса и наоборот — любая клиентская инновация потенциально несет новые риски, например, электронного мошенничества.

Накануне эксперты банковской сферы рассказали, что россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы.