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ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов
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ЦБ обяжет банки закрывать онлайн-доступ к счетам по просьбе клиентов

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Банк России работает над тем, чтобы обязать банки ограничить дистанционный доступ к счетам своих клиентов по их просьбе. Об этом заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев на совещании о противодействии несанкционированным операциям на площадке Ассоциации российских банков.

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По его словам, мера не поможет значительно снизить число хищений, но серьезно затруднит возможность мошенников влиять на клиента. Для внедрения такого сервиса банки должны иметь «определенные технические доработки», а также изменить маркетинговую политику.

«Эта работа ведется, сейчас временные границы по этой работе я не скажу, потому что она требует внесения изменений, скорее всего, не столько в профильные законы, которые находятся в компетенции ЦБ или Минфина, а немножко в другое законодательство. Очевидно, в законодательство о защите прав потребителей», — приводит РБК слова Сычева.

Представитель Центробанка заявил РБК, что инициатива прорабатывается, она должна распространяться на всех клиентов. Он отметил, что «технологически такой функционал уже реализован у ряда банков». Мера действует, если клиента кредитной организации провоцируют дистанционно совершить действия с депозитными счетами в пользу злоумышленников.

Представитель ВТБ заявил агентству, что уже предоставляет своим клиентам возможность выбора такой меры при необходимости. В «Новикомбанке» и банке «Зенит» поддержали инициативу регулятора.

В свою очередь директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов счел необходимым соблюдение баланса между клиентским опытом и уровнем безопасности. По его словам, «любые жесткие ограничения и усиление уровня безопасности» могут вести к ухудшению уровня клиентского сервиса и наоборот — любая клиентская инновация потенциально несет новые риски, например, электронного мошенничества.

Накануне эксперты банковской сферы рассказали, что россияне стали получать звонки от лжеполицейских, которые якобы проводят расследования, а затем крадут деньги со счетов жертвы.

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