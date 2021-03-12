Москвичей предупредили о снегопаде в ночь на 13 марта

Погода ухудшится к вечеру пятницы, 12 марта, в Москве. В некоторых районах пойдет снег. Об этом сообщила 12 марта пресс-служба комплекса городского хозяйства в Telegram-канале.

Уточняется, что ночью на 13 марта снегопад усилится и продолжит идти днем в субботу.

«По данным синоптиков, в конце дня в некоторых районах города возможен небольшой снег. Более интенсивными осадки будут ночью и днем 13 марта — суточный прирост свежевыпавшего снега составит до 4 см», — говорится в сообщении.

Как отметили в комплексе городского хозяйства, коммунальные службы готовятся к снегопаду, завершают вывоз снега из мест временного складирования на снегоплавные пункты.

«В течение всего светового дня ведутся работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков. Повсеместно организованы проверки технического состояния скатных металлических кровель жилых и нежилых зданий для выявления возможных дефектов и их оперативного устранения», — следует из сообщения.

В пресс-службе напомнили, что по вопросам очистки кровель можно обратиться в Единый диспетчерский центр.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал, что к вечеру 12 марта в столице ожидается небольшой снег.

Накануне, 11 марта, в Гидрометцентре России сообщили, что в предстоящие выходные в столице наступит резкое потепление с осадками и усилением ветра.

Днем ранее, 10 марта, сообщалось, что весенняя погода придет в Москву после Масленицы, которая в 2021 году отмечается с 8 по 14 марта, но о значительном потеплении говорить не приходится.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в выходные к Москве приблизится мощный североатлантический циклон, вследствие чего в ночь на субботу, 13 марта, столицу накроет снеговыми облаками, морозы будут отступать.