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Рекордный урожай шишек собрали в Ростовской области

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В Ростовской области собрали 28 т шишек, семена которых используют для посева новых лесов. Это рекордный показатель. По данным минприроды региона, 11 т из общего количества получили в Верхнедонском районе.

После переработки семена из шишек отправят на проверку качества. Как пишет RostovGazeta, затем семена начнут высаживать в питомниках, саженцы из которых станут основой будущих лесов.

Напомним, в Ростовской области весной планируется высадить деревья на общей площади 1,6 тыс. га. Объемы воспроизводства лесов увеличиваются ежегодно в рамках нацпроекта «Экология». По словам замглавы минприроды региона Сергея Бодрякова, область обеспечена собственным посадочным материалом. Через два года будут готовы более 5 млн сеянцев только хвойных пород.

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