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Эксперт оценила блокировку российского фильма о Крыме на YouTube

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Ограничение доступа к фильму «Крым. Путь на Родину» платформой YouTube — это политическое давление, заявила 12 марта член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех».

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«Это очередная попытка цензуры со стороны этой платформы, это политическое давление», — подчеркнула она.

По словам Мизулиной, фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».

Ранее в этот же день автор фильма «Крым. Возвращение на Родину» Андрей Кондрашов сообщил о том, что YouTube ограничил доступ к картине, признав ее «потенциально шокирующим контентом». У видео, размещенного на YouTube-канале «Россия-24», появилась соответствующая пометка.

По словам Кондрашова, доступ к видео ограничили из-за того, что количество просмотров у фильма растет в день годовщины воссоединения полуострова Крым с Россией.

Ранее, 10 марта, у россиян возникли проблемы с доступом к сервису YouTube. В Роскомнадзоре «Известиям» пояснили, что проблемы возникли из-за сбоя в работе крупного центра обработки данных в Страсбурге.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.

Киев не признает итоги голосования и строит планы по «возвращению» полуострова. Москва регулярно указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности региона закрыт навсегда.

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