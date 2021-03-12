Дело возбудили после вспышки кишечной инфекции в детсаду на Сахалине

В Углегорском районе Сахалинской области возбудили уголовное дело по факту массового заражения кишечной палочкой воспитанников детсада в поселке Шахтерск. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным ведомства, вспышка инфекции возникла из-за нарушений со стороны работников детского сада. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ о несоблюдении санитарно-эпидемиологических правил, пишет ИА SakhalinMedia.

Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

Случаи заболевания кишечной инфекции были выявлены 6 марта у девяти воспитанников детсада № 8. Семерых детей госпитализировали, остальные отправлены на амбулаторное лечение.

Свою проверку проводят региональный минздрав и управление Роспотребнадзора. Губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram сообщил, что взял ситуацию на контроль.