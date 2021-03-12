Очередной циклон накроет Хабаровский край на следующей неделе

На следующей неделе в Хабаровском крае ожидается резкое ухудшение погоды. С 16 марта в регион придет сильный циклон, ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на комитет краевого правительства по гражданской защите, в северных районах прогнозируется снег, местами сильный. На остальной территории ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

Сотрудники Хабаровского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщают об усилении ветра до 15–20 м/с. Температура воздуха понизится на 7–10 градусов.

На дорогах региона возможно образование гололеда. Погодные условия также могут привести к аварийным ситуациям на объектах энергоснабжения, ЖКХ и увеличению количества ДТП. Возможны нарушения транспортного сообщения.

Жителям рекомендуют отказаться от поездок и походов за пределы населенных пунктов, к водоемам или в лес. Водителей просят быть осторожнее на дорогах.

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