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Поветкин начал активную подготовку к бою с Уайтом

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Российский боксер Александр Поветкин начал активно готовиться к бою со своим соперником Диллианом Уайтом. Об этом 12 марта сообщает телеканал РЕН ТВ.

Двойной удар: что ждет Поветкина в реванше с Уайтом
Второй бой между российским и британским боксерами состоится уже через два месяца

Отмечается, что бой претендует на звание главного боксерского поединка года. Уайт в ходе боя надеется взять реванш после прошлого нокаута от россиянина, а Поветкин намерен доказать, что в первый раз одолел боксера неслучайно.

Днем ранее профессиональные спортсмены и знакомые боксеров выразили мнение, что Александру Поветкину будет сложно провести бой против спортсмена Диллиана Уайта, однако на его стороне опыт, характер и мощь.

Отмечается, что у 41-летнего Поветкина во время боя могут возникнуть сложности из-за перенесенного коронавируса, при этом для 32-летнего Уайта бой станет очень важным, ведь на кону репутация спортсмена и его имя.

Боксер Денис Лебедев считает победителем Александра Поветкина, так как на его стороне колоссальный опыт. Более того, Лебедев рассказал, что предыдущая победа принесла боксеру уверенность в себе. Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу Григорий Дрозд также надеется на победу россиянина.

Первый поединок 41-летнего россиянина и 32-летнего британца за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе прошел 23 августа 2020 года на арене в Matchroom Fight Camp в Брентвуде (Великобритания).

Второй бой отложили на долгое время. Изначально боксеры должны были встретиться на ринге 26 ноября. Однако Поветкин заболел коронавирусом, бой сначала перенесли на 31 января, затем на 6 марта. Позже сообщалось, что схватка тяжеловесов состоится 27 марта.

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